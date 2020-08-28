Изменено допустимое число участников спортивных мероприятий в Карелии

Артур Парфенчиков подписал изменения в регламент режима повышенной готовности в связи с пандемией в части проведения спортивных мероприятий.

Данным распоряжением увеличено количество занимающихся по программам спортивной подготовки с 10 до 30 человек.

Кроме того, количество участников выполнения нормативов ГТО увеличено с 20 до 50 человек.

Неизменными остаются требования соблюдения безопасности: использование средств индивидуальной защиты и обеспечение социальной дистанции.