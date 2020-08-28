28 августа 2020, 10:46
Изменено допустимое число участников спортивных мероприятий в Карелии
Глава Карелии внес изменения в распоряжение от 12 марта
Артур Парфенчиков подписал изменения в регламент режима повышенной готовности в связи с пандемией в части проведения спортивных мероприятий.
Данным распоряжением увеличено количество занимающихся по программам спортивной подготовки с 10 до 30 человек.
Кроме того, количество участников выполнения нормативов ГТО увеличено с 20 до 50 человек.
Неизменными остаются требования соблюдения безопасности: использование средств индивидуальной защиты и обеспечение социальной дистанции.