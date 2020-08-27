27 августа 2020, 11:06
Спортсмен из Петрозаводска выиграл престижные биатлонные соревнования
Дмитрий Пересецкий - абсолютный чемпион Кубка Анны Богалий 2020
Петрозаводчанин Дмитрий Пересецкий выиграл престижные соревнования по биатлону – Кубок Анны Богалий 2020.
26 августа награду ему вручила сама Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России.
«Сегодня в Петрозаводске был вручен Кубок Абсолютного чемпиона в сезоне 2019/2020 среди юношей 2003-2004 г.р. Дмитрию Пересецкому.
17-летнему воспитаннику СШОРК (СКА) хватило суммы двух этапов, чтобы стать сильнейшим, а на этапе Кубка в Мурманске на его счету тройной (!) золотой подиум. Так же по результатам сезона Дмитрий обладатель красных маек в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования»,
- сообщает паблик соревнований.