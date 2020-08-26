В последний день лета в Петрозаводске пройдет «Велогонка»

31 августа в 14 часов на площадке у молодёжного клуба на Перевалке стартует детская велогонка, сообщается на сайте городской администрации.

В заездах могут принять участие ребята старше 12 лет на своих велосипедах. Победителей ждут призы.

В программе мероприятия - велоэстафеты, викторина по Правилам дорожного движения, игры и конкурсы.

Регистрация участников здесь