26 августа 2020, 21:42
В последний день лета в Петрозаводске пройдет «Велогонка»
Развлекательную программу проводит молодёжный клуб на Перевалке
31 августа в 14 часов на площадке у молодёжного клуба на Перевалке стартует детская велогонка, сообщается на сайте городской администрации.
В заездах могут принять участие ребята старше 12 лет на своих велосипедах. Победителей ждут призы.
В программе мероприятия - велоэстафеты, викторина по Правилам дорожного движения, игры и конкурсы.
Регистрация участников здесь