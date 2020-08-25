Спортивный центр «Акватика» возобновляет работу

С 3 сентября ВСЦ «Акватика» начнет вновь принимать посетителей, сообщает паблик центра.

Но посетителям стоит знать, о том, как будет организована деятельность предприятия в условиях пандемии:

- масочный режим на входе и выходе для всех посетителей обязателен;

- в период тренировочных занятий ожидание детей в здании комплекса запрещено. Галерея и кафе временно не работают;

- в холле бассейна проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;

- предварительной записи не требуется, посещение бассейна осуществляется в порядке живой очереди. Допустимое количество человек для одновременного нахождения в бассейне будет регулироваться в соответствии с действующими ограничениями Роспотребнадзора.

Режим работы бассейна:



Будни: 08.00 – 22.00

Перерывы на санитарную обработку:

10.00 - 11.00

13.00 - 14.00

17.00 - 18.00

Занятия детских групп: 14.00 - 17.00

Далее свободное плавание 18.00 - 22.00

Каждые 2 часа - текущая санитарная обработка всех поверхностей.



Выходные: 08.00 - 22.00

Каждые 2 часа - текущая санитарная обработка всех поверхностей.

