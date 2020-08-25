Спортивный центр «Акватика» возобновляет работу
С 3 сентября ВСЦ «Акватика» начнет вновь принимать посетителей, сообщает паблик центра.
Но посетителям стоит знать, о том, как будет организована деятельность предприятия в условиях пандемии:
- масочный режим на входе и выходе для всех посетителей обязателен;
- в период тренировочных занятий ожидание детей в здании комплекса запрещено. Галерея и кафе временно не работают;
- в холле бассейна проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;
- предварительной записи не требуется, посещение бассейна осуществляется в порядке живой очереди. Допустимое количество человек для одновременного нахождения в бассейне будет регулироваться в соответствии с действующими ограничениями Роспотребнадзора.
Режим работы бассейна:
Будни: 08.00 – 22.00
Перерывы на санитарную обработку:
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00
17.00 - 18.00
Занятия детских групп: 14.00 - 17.00
Далее свободное плавание 18.00 - 22.00
Каждые 2 часа - текущая санитарная обработка всех поверхностей.
Выходные: 08.00 - 22.00
Каждые 2 часа - текущая санитарная обработка всех поверхностей.