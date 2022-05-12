В Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса

Текст, фото: Георгий Чентемиров

В петрозаводском микрорайоне Древлянка появилась улица Защитников Донбасса. Как пояснил мэр города Владимир Любарский, таким образом карельская столица чтит память всех российских солдат, которые находятся сегодня на территории Украины. На церемонию пригласили родственников двух бойцов из Петрозаводска, которые погибли в ходе спецоперации: Дмитрия Ижековского и Тимофея Петухова.

Обоих солдат Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества. Мать Дмитрия Ижековского, которому в момент гибели не исполнилось и 22 лет, считает, что открытие улицы в честь бойцов — это важно.

— Не только мой сын, но и другие ребята действовали во имя нашей Родины, своих родителей, сестер, — сказала мать Дмитрия Татьяна Лорви. — Ведь многие живут и не знают, что там происходит.

— Чтобы не просто было место на кладбище, — добавил супруг Татьяны Тимофей. Рядом молча стояла девочка-подросток — Пелагея, сестра погибшего солдата.

— Я горжусь. Для меня это честь, — сказала Клавдия, жена Тимофея Петухова.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пояснил, что название улице присвоили по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова: именно он на сессии горсовета заявил, что память российских солдат нужно увековечить по-настоящему. Менять ничего не пришлось, названия у улицы не было. Однако военная топонимика в микрорайоне уже присутствует.

— С одной стороны — улица Хейкконена, с другой стороны — Оборонная. Здесь несколько рубежей нашей истории, и вся она связана с защитой России… Название посвящено всем, кто стоит на защите Донбасса. Там сегодня и наши добровольцы, и росгвардейцы, и наши русские братья, которые защищают Донбасс, еще не являясь гражданами России, — сказал Любарский.

Мэр отметил, что в расположенной рядом школе вскоре может появиться экспозиция, посвященная бойцам, которые сражаются на территории Украины.

— Обсуждается такая мысль. Школа № 55 как самая большая могла бы принять музей, посвященный защитникам Донбасса. Хотелось бы надеяться, что родные не будут возражать, — сказал градоначальник.

— В школе есть все предпосылки для реализации этой идеи, — сказала директор школы Римма Ермоленко. — В день открытия нашей школы была открытая памятная доска, посвященная обороне Петрозаводска… Слова «оборона» сегодня приобретает дополнительное звучание. Оборона от нацизма, оборона детства, защита человечности.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» напомнил Любарскому и Ермоленко, что в российском обществе отношение к спецоперации неоднозначное. По разным опросам, от 14 до 17 процентов населения ее не поддерживают , а значит, могут быть и недовольные появлением улицы с таким названием.

— Я не вижу спорности в этой ситуации. Люди исполнили свой гражданский и воинский долг. Не процентами измеряется память о погибших. Кто-то говорит, что спорной была идея нашего вхождения в Афганистан; что мы косвенно воевали с американцами во Вьетнаме. Но солдат — он всегда солдат, — считает Владимир Любарский.

— Мы ведь об этом не говорим сейчас. Мы говорим о памяти сердца, — ответила Римма Ермоленко, ранее во время церемонии цитировавшая стихи репрессированного поэта Заболоцкого. — О человеческой жизни мы говорим. Я считаю, что на улице Оборонной должен появиться музей обороны Петрозаводска. Там будет место экспозиции защитников Донбасса.

По словам Риммы Ермоленко, эта идея уже обсуждалась с педагогическим коллективом. Мнений против экспозиции директор школы не слышала.