Сомнительные семена продавали в Кондопоге

Семена, которые не были включены в реестр селекционных достижений, продавали в Кондопоге. Это обнаружили сотрудники Россельхознадзора РК.

Специалисты провели в прошедшем месяце три выездных проверки в Кондопоге. Работали в местах, где реализуют семена сельхозрастений, и нашли партии сомнительного товара.

Это зерна растений, сорта которых не входят в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Кроме того, семенной материал был без этикеток, содержащих обязательную информацию о наименовании культуры, сортовой принадлежности, происхождении, номере партии и дате упаковки. Виновным в нарушениях объявили предостережения. // Фото: congerdesign/pixabay.com