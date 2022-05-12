12 мая 2022, 20:07
Сомнительные семена продавали в Кондопоге
Не включенные в реестр сорта обнаружили в продаже в Карелии
Семена, которые не были включены в реестр селекционных достижений, продавали в Кондопоге. Это обнаружили сотрудники Россельхознадзора РК.
Специалисты провели в прошедшем месяце три выездных проверки в Кондопоге. Работали в местах, где реализуют семена сельхозрастений, и нашли партии сомнительного товара.
Это зерна растений, сорта которых не входят в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Кроме того, семенной материал был без этикеток, содержащих обязательную информацию о наименовании культуры, сортовой принадлежности, происхождении, номере партии и дате упаковки. Виновным в нарушениях объявили предостережения. // Фото: congerdesign/pixabay.com