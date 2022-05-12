Проблемой записи к врачам в поликлинике Костомукши занялся министр

О большом количестве нареканий по поводу работы регистратуры и системы записи к врачам в поликлинике Межрайонной больницы № 1 в Костомукше сообщил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков. По его словам, жители постоянно рассказывали о проблемах.

В результате глава Минздрава Карелии вместе с главврачом медучреждения Евгением Шубиным стали разбираться в ситуации. По словам Охлопкова, вопрос решают с помощью пилотного проекта. По нему уже функционирует Городская поликлиника № 3 в Петрозаводске.

В больнице Костомукши полностью перестроили работу регистратуры, заменили старшего менеджера, будут частично менять и персонал.

Регистраторов дополнительно обучили корректно общаться с пациентами и персоналом, соблюдать этику. За их работой постоянно ведут видео- и аудиоконтроль, ввели шаблон разговора администраторов call-центра с пациентами.

В поликлинике установят инфомат для самостоятельной записи пациентов. Входную зону регистратуры модернизируют: расширят зону ожидания, увеличат количество посадочных мест.

Внешний вид регистраторов и самой регистратуры поменяют, введут единую медицинскую форму. Систему оплаты тоже изменят, она будет зависеть от качества работы.

Записаться к специалистам, за исключением кардиолога, уже можно без посещения терапевта. Надо просто обратиться в регистратуру, call-центр либо на портал reg.zdrav10.ru.

У каждого медика сформирована предварительная запись на две недели вперед.

Во второй половине мая в Костомукше проведут мультидисциплинарный прием состоящих на диспансерном учете с сахарным диабетом. Пациентов осмотрят эндокринолог, невролог, офтальмолог, хирург. Ходить по разным кабинетам будет не нужно. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте