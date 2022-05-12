Весенняя уборка продолжается в парках и скверах Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства убирают общественные территории Петрозаводска, которые не включены в договор на содержание. Из парков и скверов вывозят смёт и мусор, сообщили в мэрии.

Мобильные бригады и техника каждый день работают в различных районах города. Они расчищают так называемые «белые пятна», уже убрали больше 30 000 квадратных метров.

Привели в порядок территории около дома № 8Б на Октябрьском проспекте, дома № 23 на улице Фридриха Энгельса, дома № 6А на улице Московской, дома № 7 в Студенческом переулке, дома № 7 на Советской улице, дома № 7 на Ключевой улице, дома № 6 на Краснофлотской улице, дома № 7 на улице Софьи Ковалевской, дома № 8 на улице Калинина, дома № 2А на улице Ровио, дома № 9 на Первомайском проспекте, дома № 1 на улице Белорусской.

В четверг, 12 мая, расчищают трактором инфраструктуру для пешеходов на Онежской набережной, в скверах Петровском, Кинотеатра «Искра», на аллеях Дружбы и Отцов, в Лососинском парке, на Комсомольском проспекте и велодорожке, соединяющей районы.

Мусор убирают с газонов на общественных территориях на улицах Судостроительной, Анохина, Кирова, Лососинском шоссе, в парках Приозерном, Ямка, Железнодорожников, Патриот и Зелёный Берег, в скверах Каскад, Кукольного Театра, Паровозном и Бородинском, на аллеях Тропа Ивана-Царевича и 300-летия Петрозаводска, а также бульваре Победы.

Сотрудники комбината пропалывают многолетние растения на городских клумбах и цветниках. Сегодня эти работы проводят в Губернаторском саду, в сквере Александра Пушкина, на площади Ленина, Лососинском шоссе и в районе лестничного спуска на улице Свердлова.

Подрядчик покрывает антивандальным покрытием ранее покрашенные скамейки на проспекте Карла Маркса, в скверах Юрия Гагарина, Гиперборейском и Центральном. // Фото: администрация Петрозаводска