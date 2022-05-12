Петрозаводчанам объяснили, почему покрышки не относятся к ТКО

На территории Карелии работает регоператор, на которого возложена миссия по сбору вывозу и утилизации твердых коммунальных (ТКО) и крупногабаритных (КГО) отходов. Именно за эти услуги петрозаводчане платят по единому тарифу. В мэрии карельской столицы напомнили о существующих правилах.

Регоператор определил организации, осуществляющих сбор и вывоз ТКО и КГО. В Петрозаводске их сегодня три – «Автоспецтранс», «АктивПро» и «Экосервис». Именно они ежедневно убирают мусор с контейнерных площадок города. При этом несоблюдение правил горожанами при выбрасывании мусора порой приводит к поломке их техники.

Если с ТКО относительно понятно, то к КГО относится мебель, бытовая техника и другие крупные предметы, размер которых не позволяет складировать их в контейнерах. Данный вид отходов следует оставлять в бункерах или на специально отведенных для этого местах на контейнерных площадках, напомнили в администрации.

«Так как погрузка в обычный мусоровоз может привести к его поломке, поэтому вывоз осуществляется с помощью спецтехники по отдельным заявкам. Стоит отметить, что автопокрышки, стройматериалы, а также отходы, образующиеся при спиле деревьев и кустарников, покосе травы и уборке двора не относятся к ТКО, поскольку не соответствуют главному признаку – образованию их в жилых помещениях. Именно поэтому такие отходы согласно договру не вывозятся»,

- отметили в мэрии. Фото: pixabay