12 мая 2022, 17:19
Взрывные работы помешают привычному для автотрассы движению
Дорожники предупреждают о перекрытии движения в течение трех дней
На трех участках дороги А-137 в Карелии в течение трех дней будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».
Неудобства для водителей связаны с проведением буровзрывных работ на участках автомобильной дороги «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница с Финляндией:
- 16 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 10 по 11 км;
- 18 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 11 по 12 км;
- 20 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 14 по 15 км. Фото: pixabay.