12 мая 2022, 17:19
Общество

Взрывные работы помешают привычному для автотрассы движению

Дорожники предупреждают о перекрытии движения в течение трех дней

На трех участках дороги А-137 в Карелии в течение трех дней будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Неудобства для водителей связаны с проведением буровзрывных работ на участках автомобильной дороги «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница с Финляндией:

  • 16 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 10 по 11 км;
  • 18 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 11 по 12 км;
  • 20 мая с 10.00 до 12.00 на участке с 14 по 15 км. Фото: pixabay.
Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Упрдор «Кола»
взрывные работы
ограничение движения