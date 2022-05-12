Взрывные работы помешают привычному для автотрассы движению

На трех участках дороги А-137 в Карелии в течение трех дней будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Неудобства для водителей связаны с проведением буровзрывных работ на участках автомобильной дороги «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница с Финляндией: