В Карелии задумались над созданием национального парка водопадов

Национальный парк водопадов хотят создать в Питкярантском районе. Об этом в беседе с РБК заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Руководитель Карелии рассказал о проекте «Белые мосты», который собираются реализовывать в районе водопада Юканкоски. Парфенчиков предположил, что проект в будущем может стать рановсильным или даже более востребованным, чем Рускеала.

Общая сумма инвестиций в проект «Белые мосты» с благоустройством территории оценивается в 1 миллиард 100 миллионов рублей. ООО «ПТО «Питкяранта» планирует вложить 600 миллионов в обустройство площадок у водопадов. Ранее инвестор построил в районе туркомплекс на 250 гостей.

«Мы хотим создать в этой точке национальный парк водопадов, - сказал глава Карелии. - Там несколько десятков водопадов, разных, не все большие, но они расположены на достаточно ограниченной территории и удобны для посещения. Это очень красивое место, с точки зрения природного ландшафта».

Артур Парфенчиков предположил, что водопады и Рускеалу объединят в один маршрут.

Эксперта Русского географического общества, консультант по комплексному развитию парка «Рускеала» Антон Юшко усомнился, что «Белые мосты» станут аналогом горного парка, хотя это и перспективный проект. Эксперт обратил внимание на уязвимость природной достопримечательности, отметив, что у «Белых мостов» есть ограничения по антропогенной нагрузке.

Юшко считает, что развитие нацпарка будет сдерживаться дефицитом мест размещения. По его мнению, вокруг объектов турпоказа нужно стимулировать развитие мест размещения. Пока же тем, кто посетил «Белые мосты» нужно ездить в гостиницу в Питкяранту.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, что дорога к водопаду превратилась этой весной в грязное месиво, в котором застревают машины. (фото Александр Байдуков, ru.wikipedia.org)