Дорога к водопаду в Карелии превратилась в месиво

Дорога к туристическому объекту в Питкярантском районе весной превратилась в едва преодолимое направление.

Автомобили с желающими добраться до комплекса водопадов Белые мосты (Юканкоски) вязли в грязи. Людям приходилось откапывать свои машины. Фотографии и видео появились в сообществе краеведческого клуба «Оберег».

«Прокачай тачку! Белые мосты!»

- сказано в паблике.

Подписчики в комментариях предложили подождать, когда дорога подсохнет, чтобы безболезненно добраться до Юканкоски.

«В сентябре на «Фиат Дукато» проезжал. Подсохнет и все будет в порядке!»

«Даже не верится, что на тяжелом мотоцикле летом спокойно проезжал».

Один из комментаторов отметил, что за последние пять лет дорога к туристическому объекту не изменилась – не только не проехать, но и пройти с трудом. В ответ другие предположили, что может так даже лучше: «С хорошей дорогой или засрут всю красоту, или «облагородят», и будут деньги драть, а за толпами уже природы не увидишь».

Также в комментариях посетовали, что дорога разбита «Уралами», на которых возят туристов. (фото vk.com)