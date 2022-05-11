ВКонтакте запустила мобильное приложение «VK Клипы»

Соцсеть ВКонтакте представила новое мобильное приложение. Оно называется «VK Клипы», сообщили в пресс-службе компании.

Сервис включает камеру с поддержкой 60 FPS, Full HD, дополнительные эффекты и фильтры. Приложение помогает создавать контент короткого вертикального формата, обеспечивая быстрый доступ к съемке.

Среди нововведений есть также расширенные функции редактирования фрагментов видео, обновленный максимальный хронометраж клипов. Создавать и загружать теперь можно ролики длительностью до трех минут. // Фото: vk.com