За майские праздники в Карелии клещи покусали 22 человека

Более 200 человек обратились в травмпункт на Антикайнена в Петрозаводске в праздники с 7 по 10 мая. Из них 22 человека поступили с жалобами на присосавшихся клещей. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В БСМП обратились за помощью 506 человек, 147 из них госпитализировали. Всем остальным оказали помощь и дали рекомендации. На петрозаводскую станцию скорой помощи поступило 1032 вызова. (фото pixabay.com, Nature-Pix)