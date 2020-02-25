В Петрозаводске подросток украл велосипед из подъезда

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что хранила свой велосипед в подъезде. Утром 20 февраля на месте его не оказалось. Потерпевшая оценила ущерб в 17800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил несовершеннолетний горожанин. Подросток заметил через окно велосипед, проник в подъезд, перекусил антикражный замок и похитил имущество. Затем он продал транспорт своему соседу в общежитии за 1500 рублей. Деньги потратил на алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Велосипед изъят сотрудниками полиции.