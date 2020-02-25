Бизнес-леди грозит до 8 лет лишения свободы за взятку полицейскому

В Кондопоге предпринимателя обвинили в даче взятки полицейскому. Бизнес-леди продавала вещи, незаконно используя товарный знак. Товары были изъяты из ее магазина, а предпринимателю грозила уголовная ответственность. Чтобы урегулировать вопрос, женщина решилась на коррупционное преступление.

По версии следователей, в ноябре 2019 года обвиняемая передала оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кондопожскому району взятку в сумме 100 тысяч рублей. Со своей стороны полицейский должен был прекратить проверку в отношении нее.

По сообщению СК, уголовное дело о взятке направлено в суд.

«Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет»,

- сообщили в СК по РК.