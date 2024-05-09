09 мая 2024, 18:49
В Петрозаводске отметили День Победы
Вспомним яркие моменты праздничного дня
9 мая торжественные мероприятия в карельской столице начались в 10 утра у мемориала Вечный огонь.
Официальные лица возложили цветы и почтили память погибших за Родину. Затем собравшиеся прошли по Карла Маркса - к стеле Воинской славы.
На площади Кирова маршем прошли курсанты Президентского кадетского училища. Днем началась концертная программа, которая продлится до позднего вечера (0+). // видео: телеканал Ника плюс