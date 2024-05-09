Умельцы восстановили танк, обломки которого были найдены в Карелии

Обломки боевой машины были обнаружены в Карелии. Умельцы за несколько лет смогли все собрать воедино, докупить недостающие элементы и восстановить первый в СССР плавающий танк Т-37А. Об этом рассказало издание 29.ru.

Машина украсила парад ретротехники в Северодвинске. В параде боевую машину везли на эвакуаторе, хотя танк на ходу. Реставраторы установили в него двигатель от «Волги». К следующему 9 мая обещают, что гусеницы прорезинят и танк пойдет своим ходом.

По информации издания, плавающий танк был направлен на фронт из Архангельской области. На корпусе восстановленной машины остались следы боя, одно колесо было пробито крупнокалиберным снарядом. // фото Кристина Полевая/ 29.ru/