В центре Петрозаводска открылась площадка «Бессмертный полк. Карелия»

9 мая на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Кирова в Петрозаводске работает тематическая площадка «Бессмертный полк. Карелия». Тематическая площадка будет работать до 17:00.

Гости города и петрозаводчане могут уточнить сведения о родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории Карелии. Им помогут сотрудники Национального архива вместе с представителями движения «Волонтеры Победы» в рамках акции «Узнай Героя».

Каждый желающий может вписать имя ветерана в народную Книгу Памяти, проверить знания об истории Великой Отечественной войны, приняв участие в блиц-викторине «Бессмертный полк. Путь к Победе». Посетители площадки могут изготовить фотографию своего ветерана – ее разместят в бейдже на ленте.

На площадке создана «Стена Памяти», где люди размещают портреты своих Героев. Желающие участвуют в записи видеосюжетов и рассказывают об истории своей семьи.

Сотрудники «Движения Первых» Карелии организовали арт-объект «Окна Победы». В течение дня здесь появится «картина» с символами Победы: ребята и их родители могут поучаствовать в ее создании.

В рамках акции «Портрет Героя» члены российских студенческих отрядов организовали работу по восстановлению портретов Героев и внесению данных в электронные книги памяти. Также на площадке можно написать письма военнослужащим в зоне СВО. // фото предоставлено пресс-службой главы РК