Парад в честь 79-й годовщины Великой Победы прошел в Петрозаводске

Парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы, прошел на площади Кирова в Петрозаводске.

Торжественным маршем прошли воины Петрозаводского гарнизона, сотрудники силовых структур и кадеты. В параде приняли участие студенты военного учебного центра Петрозаводского госуниверситета, курсанты Беломорско-Онежского филиала госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова, воспитанники Петрозаводского президентского кадетского училища и Карельского кадетского корпуса. Почетными гостями мероприятия стали ветераны.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей и гостей республики с Днем Великой Победы и напомнил о его значимости для каждого россиянина.

«Сколько человеческих судеб сломала Великая Отечественная война, сколько оставила после себя братских могил, незаживающих душевных ран. Подвиг героев Великой Отечественной всегда будет примером беззаветной любви и преданности своей стране! И славу об этом подвиге мы с гордостью будем нести через века, передадим нашим потомкам. Этот подвиг остается в наших сердцах»,

- отметил Артур Парфенчиков.

Жители карельской столицы почтили память защитников Отечества минутой молчания. // фото пресс-службы мэрии/ с сайта правительства РК