Парфенчиков возложил цветы к подножию памятника «Вечный огонь»

Десятки людей пришли сегодня утром, чтобы возложить цветы к Вечному огню в Петрозаводске.

Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с ветеранами, руководителями правительства и Законодательного собрания республики, мэром Петрозаводска возложил цветы к подножию памятника воинам, партизанам и подпольщикам Карельского фронта – Аллее памяти и славы, а также к Вечному огню и стеле «Город Воинской славы».

У мемориала «Вечный огонь» Артур Парфенчиков обратился к участникам торжественной церемонии со словами глубокого уважения и благодарности павшим героям, отдавшим свои жизни за независимость и свободу Отечества.

«79 лет назад была оглашена весть о великой Победе и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Это были минуты торжества и одновременно слез о погибших, - сказал руководитель республики. - Память об этом дне навсегда с нами. Карельская земля - это героический, самый протяженный и суровый фронт, это концлагеря и оккупация. Мы помним оборону Петрозаводска и освобождение города. В каждой семье бережно хранят память о своих героях. Они навсегда с нами, в наших сердцах. Это дает силы нашим бойцам сегодня достойно защищать Родину, а нам - работать над победой в тылу. Нет сомнений: мы вновь победим, потому что за нами - наши герои. И мы вновь скажем: с Победой великую страну!»

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Бойцов, встретивший Победу под Прагой, пожелал собравшимся у Вечного огня мира.

«Тяжело было нам в бою, но наш город и наша карельская Армия выстояли. Желаю всем мира и здоровья на долгие годы», - заявил ветеран.

Праздничные мероприятия продолжаются. // фото с сайта правительства РК