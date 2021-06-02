В Петрозаводске нашли пропавших юношу и мужчину

Полиция Петрозаводска закончила поиски мужчины 1974 года рождения, объявленного в розыск накануне. Криминальной составляющей в исчезновении горожанина нет. Напомним, он вышел из дома утром 31 мая, и больше суток о его судьбе ничего не было известно.

Помимо этого найден подросток 2005 года рождения, об исчезновении которого также было объявлено 1 июня. Никакого криминала в его пропаже также не выявлено, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полиции не уточнили, где и при каких обстоятельствах были найдены горожане. Фото nypost.com