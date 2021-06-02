Два трупа обнаружили спасатели в Карелии

Вчера вечером в 18 часов 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что в одной из квартир мужчина не отвечает на звонки и не открывает двери, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже, и открыли дверь сотрудникам полиции. Хозяин квартиры был мертв. Сейчас по данному инциденту проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

Практически аналогичный случай произошел тем же вечером в Олонце. В 22 часа 20 минут потребовалась помощь пожарных, чтобы попасть в квартиру, в которой женщина не открывала дверь.

Прибывшие к месту вызова специалисты, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и обнаружили бездыханное тело хозяйки. Проводится проверка. Фото zr.ru