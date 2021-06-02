02 июня 2021, 07:12
Автохам наказан полицией Петрозаводска
ГИБДД нашла мужчину, грубо нарушившего ПДД на улице Пушкинской
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД 27 мая на улице Пушкинской. Ранее видео инцидента было опубликовано в СМИ.
На кадрах видно, как водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на красный свет.
Автомобилистом оказался мужчина 1980 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол. Горожанин заплатит штраф в размере тысячи рублей.