Автохам наказан полицией Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД 27 мая на улице Пушкинской. Ранее видео инцидента было опубликовано в СМИ.

На кадрах видно, как водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на красный свет.

Автомобилистом оказался мужчина 1980 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол. Горожанин заплатит штраф в размере тысячи рублей.