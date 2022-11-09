В Петрозаводске нашлась девочка-подросток, объявленная ранее в розыск

Почти сутки в Петрозаводске шли поиски 13-летней Вероники Петровой. Как ранее сообщал «Петрозаводск говорит», подросток ушла из дома 8 ноября, о том, где она может находиться, не было ничего известно.

Но только что в пресс-службе МВД сообщили, что полицейскими установлено ее местонахождение.

Правоохранители отметили, что криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. Фото: pxhere.