Жителя Карелии убили из-за женщины

В Кондопожском районе возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, что привело к гибели последнего, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел ранним утром 5 ноября в Кончезере. Двое пьяных мужчин подрались из-за общей знакомой. Подозреваемый избил 55-летнего оппонента, нанеся ему удары руками и ногами по голове. Потерпевший скончался через некоторое время.

Следователи осмотрели место происшествия, установили очевидцев событий. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемый арестован. Фото СК