04 февраля 2020, 18:42
Общество

В Петрозаводске ликвидирован затор на Лососинке

Снежно-ледяной затор образовался из-за осадков, что стало угрозой подтопления велосипедной дорожки

4 февраля пожарно-спасательный гарнизон Петрозаводска ликвидировал снежно-ледяной затор в пойме реки Лососинка. По сообщению администрации, затор образовался из-за осадков.

Уровень воды приблизился к критической отметке. Возникла угроза подтопления велосипедной дорожки под Советским мостом. Тогда были приняты меры по ликвидации затора. 

Фото: пресс-служба городской администрации

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Метки: 
Лососинка
затор
осадки
новости петрозаводска
подтопление
уровень воды