В Петрозаводске ликвидирован затор на Лососинке

4 февраля пожарно-спасательный гарнизон Петрозаводска ликвидировал снежно-ледяной затор в пойме реки Лососинка. По сообщению администрации, затор образовался из-за осадков.

Уровень воды приблизился к критической отметке. Возникла угроза подтопления велосипедной дорожки под Советским мостом. Тогда были приняты меры по ликвидации затора.

Фото: пресс-служба городской администрации