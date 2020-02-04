04 февраля 2020, 18:42
В Петрозаводске ликвидирован затор на Лососинке
Снежно-ледяной затор образовался из-за осадков, что стало угрозой подтопления велосипедной дорожки
4 февраля пожарно-спасательный гарнизон Петрозаводска ликвидировал снежно-ледяной затор в пойме реки Лососинка. По сообщению администрации, затор образовался из-за осадков.
Уровень воды приблизился к критической отметке. Возникла угроза подтопления велосипедной дорожки под Советским мостом. Тогда были приняты меры по ликвидации затора.
Фото: пресс-служба городской администрации