05 августа 2023, 09:23
В Петрозаводске ищут забывчивого пассажира автобуса
В автобусе №5 нашли рюкзак, хозяина рядом не было
На конечной остановке в Сулажгоре в салоне автобуса №5 нашли рюкзак. Перевозчик ищет владельца. Соответствующая просьба появилась в сообществе Единой дежурно-диспетчерской службы.
«23:30 – 23:40. Остановка «Сулажгорская (конечная)». В автобусе маршрута №5, оставлен рюкзак темно-синего цвета»,
- сказано в сообщении.
Забывчивого пассажира просят связаться с диспетчерской перевозчика по номеру 55-93-57.