04 августа 2023, 15:24
Гигантский гриб нашли в Карелии
Белый гигант весит более 1,2 кг, в соцсети пишут, что его нельзя есть
Любители тихой охоты продолжают радоваться собранным урожаем грибов. Грибы прут, но попадается много червивых. В лесах Пудожского района отыскали настоящего белого гиганта.
О грибе-богатыре рассказали в паблике национального парка «Водлозерский». Беляка нашли по дороге в деревню Куганаволок. Он дорос до 16 см и весил более 1,2 кг. Фотографии белого гриба-гигинта можно посмотреть здесь.
В комментариях подписчики отметили, что это старый гриб, который нельзя употреблять в пищу.
Ранее гостья из Санкт-Петербурга съездила в Карелию и набрала 643 белых гриба.