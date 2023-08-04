Гигантский гриб нашли в Карелии

Любители тихой охоты продолжают радоваться собранным урожаем грибов. Грибы прут, но попадается много червивых. В лесах Пудожского района отыскали настоящего белого гиганта.

О грибе-богатыре рассказали в паблике национального парка «Водлозерский». Беляка нашли по дороге в деревню Куганаволок. Он дорос до 16 см и весил более 1,2 кг. Фотографии белого гриба-гигинта можно посмотреть здесь.

В комментариях подписчики отметили, что это старый гриб, который нельзя употреблять в пищу.

Ранее гостья из Санкт-Петербурга съездила в Карелию и набрала 643 белых гриба.