Наглый роллер на кукковском кольце шокировал водителей

Мужчина на роликах и с фонариком в руках прокатился по кукковскому кольцу вечером 3 августа, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

«Вылетел ниоткуда, создал всем помеху. Автомобилисты были в шоке от такой наглости»,

- написали очевидцы в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Маневры роллера попали в объектив уличной камеры CityLink.

«На роликах из крайней левой полосы проезжей части направо, наперерез попутным авто и автобусу - ну такое себе...» - отмеили подписчики паблика. // фото скриншот видео