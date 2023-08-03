Кенгуру в липецком зоопарке назвали Карелией

В Липецкой области для троих новых обитателей зоопарка подыскали имена.

Кенгурят привезли из Карелии в конце июня. Все это время малыши привыкали к новому месту жительства, а тем временем в соцсети выбирали имена для экзотических обитателей.

В итоге двух девочек и одного мальчика назвали Филей, Моней и Карелией. // фото скриншот видео VK-паблика правительства Липецкой области