03 августа 2023, 21:34
Кенгуру в липецком зоопарке назвали Карелией
Из Карелии в Липецкую область этим летом доставили трех кенгурят, им придумали имена
В Липецкой области для троих новых обитателей зоопарка подыскали имена.
Кенгурят привезли из Карелии в конце июня. Все это время малыши привыкали к новому месту жительства, а тем временем в соцсети выбирали имена для экзотических обитателей.
В итоге двух девочек и одного мальчика назвали Филей, Моней и Карелией. // фото скриншот видео VK-паблика правительства Липецкой области