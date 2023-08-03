160 квартир приобрели за пять лет для медиков в Карелии

Одной из мер привлечения специалистов в учреждения здравоохранения Карелии является покупка жилья.

С 2018 года региональный минздрав купил для медработников 160 квартир. Об этом в соцсети рассказал руководитель ведомства Михаил Охлопков.

Одну из 15 квартир, приобретенных в этом году, предоставили врачу-офтальмологу городской детской поликлиники №1, переехавшей из Ленобласти. // фото unsplash.com