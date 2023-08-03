Жителей Карелии призвали не кормить птиц из-за угрозы гриппа

Очаг гриппа птиц обнаружен в центре столицы Карелии. У пернатых выявлен вирус гриппа А. Министр здравоохранения региона сообщал в мессенджере о заболевшей утке.

В карельском минсельхозе назвали признаки заболевания: угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов, отек межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея. Любителей подкармливать пернатых, попросили отказаться от этого занятия.

«В ближайшее время советуем воздержаться от кормления голубей, уток, чаек»,

- призвали в минсельхозе региона.

Высокопатогенный грипп может передаваться от животных к человеку, поэтому важно исключить контакт с птицами (утки, чайки, голуби, воробьи, вороны, галки и другими), не трогать мертвых птиц, соблюдать правила личной гигиены, покупать яйцо и мясо птицы в санкционированных точках и употреблять продукты после термической обработки. Также следует хранить раздельно сырые продукты и те, что сразу идут в пищу без обработки. Тем, кто держит птицу, не стоит отпускать ее на самовыгул.

Парк в центре Петрозаводска огородили сигнальными лентами и поставили таблички.