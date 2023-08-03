В карельском городе пропали свет и вода из-за грозы

Аварийное отключение электричества произошло 3 августа на одной из улиц Суоярви. Свет пропал в домах по улице Ленина около 13:30, сообщается в официальном паблике местных властей.

Вдобавок в городе нет воды.

«Произошло аварийное отключение водоснабжения населения города из-за отсутствия электроснабжения на водозаборе»,

- сказано в сообщении властей.

Специалисты проводят восстановительные работы.