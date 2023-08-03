03 августа 2023, 15:34
В карельском городе пропали свет и вода из-за грозы
Аварийные отключения важных коммунальных ресурсов произошли днем в Суоярви
Аварийное отключение электричества произошло 3 августа на одной из улиц Суоярви. Свет пропал в домах по улице Ленина около 13:30, сообщается в официальном паблике местных властей.
Вдобавок в городе нет воды.
«Произошло аварийное отключение водоснабжения населения города из-за отсутствия электроснабжения на водозаборе»,
- сказано в сообщении властей.
Специалисты проводят восстановительные работы.