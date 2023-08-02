В Карелии за 5 лет вдвое снизился уровень смертности среди младенцев

Перинатальному центру в Петрозаводске исполнилось пять лет. За это время в учреждении помогли появиться на свет более 16 000 малышей, сообщил руководитель карельского минздрава Михаил Охлопков.

Через отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ежегодно проходят 200-300 детей, в том числе с экстремально низкой массой тела. Самая маленькая кроха весила при рождении всего 480 граммов, сегодня малышке 4 месяца, она выписана и находится под наблюдением врачей.

В Карелии за пять лет удалось вдвое снизить уровень неонатальной смертности, выживаемость детей с экстремально низкой и низкой массой тела при рождении составляет более 80%. Министр считает, что это хорошие показатели. // фото «Петрозаводск говорит»