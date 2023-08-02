02 августа 2023, 10:08
Петербурженка набрала 643 белых гриба в Карелии
В соцсетях восхищаются шикарной добычей на тихой охоте в республике
Жительница Санкт-Петербурга съездила в Карелию за грибами и показала невероятный результат своего путешествия в соцсетях.
По словам женщины, поход в карельский лес принес ей улов из 643 белых грибов. Снимки лесной красоты опубликованы в сообществе «Грибы и Грибники Спб».
В каком именно районе Карелии побывала петербурженка, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»