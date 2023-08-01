Острова в Карелии очищают от наследия войны

Лес и прибрежную полосу Кижских шхер освобождают от финской колючей проволоки. Об этом сообщается в паблике «Национальный парк «Водлозерский».

Острова входят в заказник «Кижский». Этим летом уже состоялось несколько вылазок, участники которых очищают острова от наследия войны.

Общественники, местные жители и туристы-волонтеры «собрали» колючую проволоку на острове Южный Олений.

«Работа по очистке этого и других островов от опасной колючей проволоки вполне может стать началом для нового жизненного этапа этих прекрасных мест», - отмечается в VK-сообществе нацпарка. // фото unsplash.com/Joshua Woroniecki