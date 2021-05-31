В Петрозаводске ищут маленьких актеров в оперу «Мадам Баттерфляй»

Музыкальный театр Карелии объявил кастинг на роль четырехлетнего сына Чио-Чио-сан, героини оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Кастинг пройдет 5 июня в 12:00. Сбор юных актеров - в зрительском фойе театра на первом этаже, сообщается в паблике театра.



Спектакль после долгого перерыва состоится 13 июня. По итогам кастинга роль в нем исполнит новый юный актер. Театр приглашает на кастинг мальчиков 4-5 лет, невысоких, светловолосых, артистичных, общительных и смелых.

Роль небольшая. Мальчику не придется говорить, но нужно уметь кататься на трехколесном велосипеде и не бояться громкого пения. (фото ru.wikipedia.org)