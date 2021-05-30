Преображенская церковь открывается после сорокалетнего перерыва

Текст: Хельга Белянцева

В июне этого года состоится долгожданное открытие главного храма острова Кижи — церкви Преображения Господня. Этот знаменитый памятник деревянного зодчества, построенный в 1714 году, входит в состав объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост» и является объектом культурного наследия федерального значения.

Более 40 лет, с 1980 года, любоваться на величественный двадцатидвухглавый храм можно было только снаружи. Он был закрыт для посетителей, а изнутри его поддерживал металлический каркас. В течение пятнадцати лет до 2020 года шла реставрация церкви методом лифтинга — гости острова могли наблюдать, как верхняя часть храма парит над землей, подвешенная на сложных конструкциях.

После успешного завершения реставрации здания стало возможным восстановить и внутреннее убранство храма. Его открытие должно было состояться еще в прошлом году, но помешала ситуация, связанная с пандемией коронавируса. В этом году Преображенская церковь будет заново освящена, и уже в августе там пройдет первая служба.

Сотрудники музея-заповедника «Кижи», которые принимали непосредственное участие в обсуждении и реализации проекта реставрации, рассказали порталу «Петрозаводск говорит» о сложном времени, которое пережила Преображенская церковь, и о результатах своей работы.

Светлана Воробьева, начальник службы истории и этнографии музея-заповедника «Кижи», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Карелии и России:

«Первый этап реставрации Преображенской церкви проходил на Кижском погосте с 1949 по 1959 год, под руководством Александра Викторовича Ополовникова. Его задачей было воссоздать первоначальный облик храма. Потому что внутреннее убранство церкви дошло до нас в несколько измененном виде. Было много элементов, которые вносились в течение столетий. Особенно во второй половине XIX века в храм очень много жертвовалось крестьянами.

Ополовников решил, что эти детали, которые были внесены позднее, диссонируют с первоначальным обликом храма. Поэтому он убрал оттуда все предметы, которые он посчитал неподходящими к убранству церкви. Оставил только иконостас и направляющие неба, которое было утрачено во время Второй мировой войны. Тогда все иконы Преображенской церкви, в том числе иконы неба, были вывезены в Финляндию. По перемирию 1944 года они были возвращены. Но уже здесь с иконами неба произошла трагическая история — их просто порубили на дрова, когда они хранились в Петрозаводске. Так мы их утратили. В силу этого во время первой реставрации все пространство неба было закрыто досками. Хотя направляющие — тябла неба — сохранились в подлинном виде. Сейчас они находятся в хранилище, пока они не установлены.

До 1980 года, до момента закрытия, в церкви находился иконостас, два клироса и поклонный крест с Кончезерского завода, который принес туда Ополовников.

«Когда начались реставрационные работы, внутрь храма ввели каркас, и интерьер полностью разобрали. Были разобраны полы XIX в. и находящиеся под ними полы XVIII в., иконостас был отправлен на реставрацию, то есть практически ничего в интерьере не было, только металлический каркас, поддерживающий сруб церкви, которой грозило обрушение».

Еще до того, как храм стали реставрировать по методу лифтинга, проводились реставрационные работы на иконах. К моменту завершения работ на срубе они уже были отреставрированы, так же, как и золоченая барочная рама, которая появилась в храме где-то в середине XVIII века. Когда церковь только построили, иконостас был тябловый, то есть иконы стояли на полках. Потом, в середине XVIII века крестьяне заказали новый иконостас. Сейчас он полностью отреставрирован и возвращен в храм, так же, как и иконы.

Воссозданы клиросы (места для певчих справа слева от солеи). Полы XIX века не стали укладывать, а оставили полы XVIII века. Почему появились два пола? Дело в том, что церковь начала наклоняться уже в XVIII веке. И если для нас это памятник архитектуры, то для крестьян это был действующий храм, который надо было как-то поддерживать. Когда появились деформации пола, местные жители просто поверх полов XVIII века, которые сделаны из полубревна, в XIX веке настелили дощатые полы, выровняв те неровности, которые приобрела церковь со временем. Во время реставрации главный архитектор Владимир Степанович Рахманов решил не воссоздавать более поздние полы.

Сейчас в интерьер добавлены те детали, без которых невозможно храмовое убранство. Хотя до сих пор по этому поводу ведутся горячие споры. Есть фотографии периода войны финского исследователя Ларса Петтерссона, который и занимался вывозом икон. Он очень тщательно зафиксировал весь интерьер храма. Конечно, храм выглядел не так, как сейчас. Стены были обшиты досками, на них висели иконы. Стояли металлические подсвечники, которые сохранились, отреставрированы и находятся в музее «Кижи». Четыре подсвечника уже поставлены в храм. Также мы повесили паникадило — подобрали похожее на то, которое раньше висело в Преображенской церкви. По счастью, сейчас многие мастерские по изготовлению церковной утвари делают ее по образцам XIX века. И перед иконой Христа Вседержителя, согласно сохранившемуся описанию интерьера Переображенской церкви, мы повесили светильник, который называется кандило — в нем тоже очень много свечей. Конечно, теперь никто зажигать свечи рядом с иконами не будет — это очень плохо для живописи.

Мы также воссоздали гробницу, которая была зафиксирована на фотографиях Ларса Петтерссона. Это место хранения плащаницы, которую выносят на Страстной неделе и ставят посередине церкви. Потом ее или уносят в алтарь, или хранят в так называемой гробнице в центре храма. Сейчас мы поставили такую гробницу, и в ней лежит очень интересный экспонат — подлинная плащаница из Преображенской церкви. Она была подарена храму Антоном Максимовичем Ошевневым, братом Нестора Максимовича Ошевнева — строителя того самого дома, который стоит рядом с погостом.

«Сейчас мы идем мелкими шажками, боясь навредить. Споров очень много, потому что интерьер не предполагает воссоздания на какой-то конкретный период. Делать новоделы, например, больших красивых киотов, которые стояли в храме в XIX веке, мы пока не решились».

Есть еще достаточно много дискуссионных проблем, например, зашивать внутреннее помещение досками или не зашивать, так же и наружные стены. Важно решить этот вопрос, так как древесина быстро приходит в негодность. Ведь для чего обшивали дома и храмы — исключительно для того, чтобы дольше стоял сруб.

Потолок (небо), поскольку сейчас его нет, зашит досками, и пока не установлены подлинные тябла. Это разделительные элементы между иконами, которые находились на небе — мощные брусья, покрытые росписью. Сейчас решается вопрос, будем ли мы их устанавливать. Проблема в том, что церковь с течением времени наклонялась, и тябла начинали выходить из своих пазов. Крестьяне их где-то подтесывали, где-то наращивали. А сейчас, когда церковь выпрямилась, если мы поставим подтесанные тябла, они могут просто упасть. Но они тоже отреставрированы, находятся на острове «Кижи» и ждут своего времени.

Сейчас церковь впервые откроется после долгого перерыва, и не случайно так долго все шло — было страшно приступать. Я работаю в музее-заповеднике «Кижи» с 1977 года и помню, как закрывали храм. Методики реставрации такого по объему храма не было. В старину их просто раскатывали по бревнышку и собирали снова.

В 1980 году церковь закрыли для того, чтобы принять решение, как ее реставрировать. Комиссия, которая сделала осмотр церкви, представила отчет, что она находится в аварийном состоянии. Для поддержания стен храма вынуждены были разобрать внутреннее убранство — иконостас, полы, потолки, и установить металлический каркас, который поддерживал стены церкви. Это сыграло хорошую роль — за счет того, что создавалось проветривание, многие бревна, которые вызывали сомнения, просохли. Так церковь и стояла законсервированная, пока принимались решения, как ее реставрировать. Часть бревен была в очень плохом состоянии в определенных критических узлах церкви. Какие-то вышли из своих пазов, какие-то сгнили.

Чем удивительна любая традиционная деревянная постройка — в них же действительно основные конструкции безгвоздевые, только лемех крепится коваными гвоздями. Там сложнейшие врубки (соединения бревен).

«Так, с одной стороны, хотелось сохранить подлинную древесину, чтобы не сделать новодел, с другой стороны — было страшно приступать. Очень много было самых разных гипотез и предложений, как это делать. Но только к 2000-м годам определилась окончательно методика реставрации. Приняли методику по методу норвежского лифтинга, когда приподнимают храм, потихоньку снизу снимают бревна и реставрируют их».

Внутреннее убранство храма все это время находилось в хранилище музея «Кижи» и там же реставрировалось. На острове была создана мастерская по реставрации икон. Надо было отреставрировать 104 иконы и еще рамы иконостаса. Была проведена гигантская работа. И теперь, когда открылся храм и установили иконостас, я, видевшая все это до реставрации, могу сказать, что иконостас засиял просто необыкновенно! Такого большого иконостаса нигде в России нет. Это самый большой иконостас из сохранившихся.



«Службы в храме будут проводить раз в год, на праздник Преображения Господня. Последний раз служба в Преображенской церкви была в 1928 году, потом ее закрыли. В Покровской церкви на Кижском погосте последняя служба в советское время прошла в 1937 году. Только в 90-е годы был восстановлен приход, и в Покровской церкви вновь начались богослужения».

Андрей Ковальчук, реставратор, ведущий специалист музея-заповедника «Кижи», 20 лет возглавлял плотницкий центр:

«Плотницкий центр, которым я руководил, прежде всего занимался реставрацией бревен. Также мы выполняли работы по сборке первого пояса, делали бочки (Тип крыши в деревянной архитектуре. — Ред.), обивали лемехом.

Это был творческий многолетний процесс. В самом начале реставраторы разобрали полы, был сделан монтаж системы лифтинга, благодаря которой церковь все эти годы была не полностью разобрана, а как бы висела в воздухе. Несколько лет собиралась эта сложная система, потом начали делать фундамент. Затем уже по поясам стал работать наш реставрационный комплекс. Его строительство — тоже важный этап для музея «Кижи». Это большие цеха, которые находятся в северной части острова.

«В 2010 году церковь была разделена на семь поясов, и каждый пояс последовательно перевозили в комплекс, там бревна реставрировались. Затем пояс полностью собирался, обжимался под нагрузкой, а потом, как конструктор Лего, собирался на месте. И так далее, пока не дошли до верха. В конце разобрали металлические конструкции, после этого установили небо, иконостас и полы».

Александр Любимцев, реставратор, ведущий специалист Всероссийского учебного центра музея-заповедника «Кижи»:

«Почти 20 лет я был главным хранителем недвижимых памятников, в мои обязанности входило сохранение всех памятников музея. Как главный хранитель, отвечал и за текущую сохранность Преображенской церкви. В процессе реставрации я должен был следить за ее состоянием и до начала работ, и в процессе работ. Мне пришлось в той или иной мере участвовать во всех этапах реставрации.

Проектирование началось с конца 90-х годов, а активная фаза реставрации — в 2000-ходах, когда начали монтировать пояса (подъемное оборудование). Первый пробный подъем одного из поясов прошел в 2004 году. Все это время церковь была в не полностью цельном состоянии, постоянно какие-то конструкции были разобраны, а при этом всегда происходит попадание внутрь влаги. Одной из главных задач у нас было наблюдать, не начнутся ли какие-то процессы разрушения, и их предотвращать.

Еще до начала реставрации мы обеспечивали целостность конструкций. Церковь высотная — 40 метров. И на момент начала реставрации она имела большое количество протечек. А подняться наверх и просто отремонтировать протечки невозможно. Поэтому в 2004 году мы, четыре человека от музея, поехали в Ногинск в учебный центр МЧС и обучились профессии «промышленный альпинизм». И в том же году мы вчетвером (Анна Косканен, Илья Зайцев, Алексей Романов и я) устранили 40 протечек на Преображенской церкви. Это было за 15 лет до окончания реставрации. Если бы мы этого не сделали, то 15 лет церковь бы текла.

«Эта своевременная консервация позволила снизить процент замен бревен. У реставраторов церкви был один из главных принципов — максимальное сохранение подлинного материала. А его можно сохранить, только защитив от разрушающих воздействий».

В 2005 году мы укрепили центральный крест, который сгнил до такой степени, что держался практически только на молниезащите. После этого он стоял 14 лет, до того как его реставраторы заменили.

На протяжении всех остальных лет реставрации специалисты нашей службы учета и хранения недвижимых памятников обследовали памятник, принимали решения и сами эти решения претворяли в жизнь.

Реставрация проводилась методом вывешивания, когда верхняя часть церкви стояла на подставках и сама защищала нижнюю часть от разрушительных воздействий. Но все равно реставрационный зазор был минимум два метра. В него попадал дождь, снег. Когда объект находится в частично разобранном состоянии, он очень уязвим. Наша задача была организовать систему защитных мероприятий во время всех природных «катаклизмов».

Мы делали консервацию от снега, при попадании воды мы тут же ее просушивали — направляли потоки ветра таким образом, чтобы они сушили стены после дождей. Это было очень сложное время. Дело в том, что церковь строилась за два или три года, а активная фаза реставрации длилась 15 лет. За это время, если начнется процесс загнивания, то, когда реставраторы дойдут до верха, низ уже снова нужно будет реставрировать. Наша задача была не допустить развития разрушающих процессов».

Дмитрий Дюгай, руководитель службы информации музея-заповедника «Кижи» сообщил порталу «Петрозаводск говорит», что открытие Преображенской церкви должно состояться в июне. А 19 августа, в праздник Преображения, пройдет освещение храма и первая служба. // Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Кижи». Авторы фото: Игорь Георгиевский, Олег Семененко, Алексей Бабенко и др.