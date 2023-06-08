В Петрозаводске ищут людей на должности судей

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии двух вакансий. Согласно опубликованному сообщению, в Петрозаводске появились две вакансии судьи городского суда.

Документы от претендентов принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Заявления принимаются до 11 июля. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com