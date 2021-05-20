20 мая 2021, 12:08
Общество

В Петрозаводске ищут директора и главного инженера для «ПетроГИЦ»

Мэрия объявила об открытии двух вакансий в муниципальном учреждении

В Петрозаводске ищут директора и главного инженера для муниципального унитарного предприятия «ПетроГИЦ». Об этом сообщила пресс-служба мэрии карельской столицы.

От соискателей требуется высшее образование, серьезный опыт работы, знание законодательных и нормативно-правовых актов, а также многих других вещей. Полный список требований можно найти на сайте администрации.

Резюме от кандидатов необходимо направлять по электронному адресу: gkh@petrozavodsk-mo.ru. Справки по телефону: 71-33-13. Фото konakovograd.ru

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Метки: 
Петрозаводск
Вакансии
директор
главный инженер
«ПетроГиц»
Мэрия
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