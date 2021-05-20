Администрация ищет и регистрирует руины на территории Петрозаводска

На сегодняшний день на территории города выявлено порядка 30 ветхих руинированных объектов, сообщает администрация Петрозаводска.

В связи с тем, что такие сооружения – источник опасности, администрация ведет работу по понуждению собственников к сносу или консервации объекта.

Так, например, по результатам работы с собственником недостроенного объекта на Комсомольском проспекте (ФГУП «ВГТРК») планируется снос здания. Доступ в него ограничен, объект находится на круглосуточной охране, выделены деньги на обмерные, проектные работы, инженерно-геодезические изыскания. Вскоре его планируется снести.

Сообщить о том или ином руинированном объекте может любой житель города. Информацию необходимо отправлять в комитет градостроительства и землепользования Администрации по электронной почте kumi@petrozavodsk-mo.ru.

Реестр выявленных руиникторованных объектов опубликован на сайте Администрации в разделе «Земля». // Фото: petrozavodsk-mo.ru