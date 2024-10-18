В Петрозаводске и районах Карелии перестанут работать телевизоры

На неделе с 21 по 27 октября в Карелии ожидаются массовые перебои в работе телевидения и радио. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в Петрозаводске отключение вещания телеканалов ожидается в понедельник, 21 октября. В разные дни недели с этим же столкнутся жители Сортавалы, а также населенных пунктов Лендеры, Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши, Поросозеро, Реболы, Суккозеро, Сумский Посад, Шелтозеро и Элисенваара. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с обследованием антенно-мачтовых сооружений. // Фото: unsplash.com / Khalid Alshehri