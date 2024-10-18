Троллейбусы поменяли маршруты из-за аварии в Петрозаводске

Троллейбусы №5 и №6 в Петрозаводске поменяли свои маршруты. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

Изменения связаны с массовой аварией, произошедшей сегодня в 16 часов в районе дома №7 на набережной Варкауса. В ДТП поучаствовал и троллейбус.

Маршрут №5 от конечной станции «ДСК» в сторону конечной станции «Лыжная» после набережной Варкауса следует по Московской улице, Первомайскому проспекту, улице Антикайнена, далее по существующему маршруту. Движение от конечной станции «Лыжная» до конечной станции «ДСК» без изменений.

Маршрут №6 от конечной станции «Товарная» в сторону конечной станции «Корабелов» после Первомайского проспекта следует по улице Антикайнена, проспекту Ленина, площади Гагарина, проспекту Ленина, далее по существующему маршруту. Движение от конечной станции «Корабелов» до конечной станции «Товарная» без изменений. // Фото МЧС по РК