Один человек пострадал в массовой аварии в Петрозаводске

В МЧС Карелии прокомментировали массовую аварию, произошедшую днем 18 октября на набережной Варкауса в Петрозаводске.

По данным ведомства, сигнал о ДТП у дома №7 поступил на пульт дежурного в 16:04. Столкнулись три легковых автомобиля и троллейбус. Ранее очевидцы публиковали страшные кадры с места аварии.

Как отметили в ведомстве, в результате инцидента пострадал водитель одного из легковых автомобилей. На месте работали шестеро спасателей. // Фото МЧС по РК