Мужчину убили одним ударом в Карелии

В Костомукше вынесен приговор 41-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что 5 января этого года обвиняемый повздорил в одной из квартир города горняков с приятелем. В тот момент мужчина был пьян. Он взял нож и вонзил его в сердце оппонента. Пострадавший умер на месте от обильной потери крови.

Приговором суда горожанину назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan