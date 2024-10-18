18 октября 2024, 17:11
Мужчину убили одним ударом в Карелии
В Костомукше вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в совершении тяжкого преступления
В Костомукше вынесен приговор 41-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В суде было установлено, что 5 января этого года обвиняемый повздорил в одной из квартир города горняков с приятелем. В тот момент мужчина был пьян. Он взял нож и вонзил его в сердце оппонента. Пострадавший умер на месте от обильной потери крови.
Приговором суда горожанину назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan