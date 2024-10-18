Житель Карелии Александр Носков погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Носков. Об этом информирует паблик администрации Беломорского округа.

Все желающие смогут проститься с погибшим в зоне боевых действий земляком 21 октября в 12 часов. Церемония пройдет в городском траурном зале Беломорска.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. // Фото: unsplash.com / David Monje, vk.com