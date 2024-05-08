В Петрозаводске готовятся к началу сезона фонтанов

Еще холодно, а сотрудники «РКС Петрозаводск» проводят подготовительные работы к сезону фонтанов. Рабочие уже промыли от засоров трубы фонтана «Молекула фуллерена» на Студенческом бульваре.

«Готовимся к открытию фонтанов в городе, но запустят их нескоро»,

— ответил рабочий на вопрос любопытного горожанина.

Запуск фонтанов обычно совпадает с наступлением теплого сезона. Синоптики пока не дают теплых прогнозов, зато работники «РКС Петрозаводск» полагают, что весна будет!

Напомним, что в 2023 году знаменитый фонтан на Студенческом бульваре ожил 29 мая под легкую танцевальную музыку. // фото Алина Гапеева