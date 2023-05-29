Под музыку и танцы «ПКС-Водоканал» открыл сезон городских фонтанов

Открытие сезона фонтанов стало настоящим праздником, на котором для жителей и гостей Петрозаводска выступили детские музыкальные коллективы, иллюзионист и ходулисты. Ежегодно фонтаны в Петрозаводске начинают свою работу на кануне летних каникул, а в сентябре с наступлением холодов закрываются на сезонную консервацию. Но даже за небольшой период работы они успевают стать любимым местом отдыха жителей и гостей Петрозаводска.

В этом году вместе с главным управляющим директором «РКС-Петрозаводск» Александром Сафроновым в открытии фонтанов принимал участие Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский и председатель Петрозаводского Городского Совета Надежда Дрейзис.

Запуск фонтана «Молекула Фуллерена» говорит о том, что совсем скоро начнется лето. Спасибо архитектору Евгению Таеву за этот шедевр. Отдельно благодарим компанию «РКС-Петрозаводск» за то, что они поддерживают работу фонтана, который уже стал своеобразной визитной карточкой города,

— отметил Владимир Любарский на торжественной церемонии открытия.

Также на встрече Владимир Любарский отметил благодарственными письмами за успехи в трудовой деятельности и успешное выполнение работ по запуску городских фонтанов маляров 4 разряда АО «ПКС-Водоканал» Татьяну Богачеву и Ольгу Сумкину.

За несколько недель перед запуском на предприятии провели ревизию систем подачи воды, водоотведения и насосного оборудования фонтанов, промыли их чаши. Продолжит компания обслуживать эти городские места для отдыха и на протяжении всего летнего сезона.

Праздник в день открытия городских фонтанов – это хорошая и добрая традиция, которую компания «РКС-Петрозаводск» будет поддерживать. Ведь фонтаны летом радуют и детей, и взрослых. Вдвойне приятно, что в Петрозаводске фонтаны стали не только городской достопримечательностью. В сквере «Аквамарин» на набережной Варкауса вместе с фонтаном-горкой работает фонтанчик с питьевой водой,

— отметил главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

В течение дня в Петрозаводске заработают еще шесть фонтанов: в сквере «Аквамарин», на Березовой аллее и ул. Антикайнена, у кафе «Нойбранденбург» и в сквере Элиоса Леннрота на ул. Свердлова.