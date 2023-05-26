Александр Ведяхин: Искусственный интеллект будет определять будущее

Искусственный интеллект меняет будущее, применяется во всех сферах экономики и жизни и активно развивается. Как показывают опросы, 94% компаний уверены, что искусственный интеллект способствует успеху организации. Он внедряется в сервисы и создаёт новые миры. Например, генерирует дизайн (двигателей, зданий и др.), синтезирует новые материалы, создаёт 3D-карты городов, презентации и лекарства, занимается расшифровкой генома и мониторингом урожая.

Об этом в своей лекции на тему «Роль искусственного интеллекта в современном мире» рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Есть несколько ключевых трендов в области искусственного интеллекта, которые определяют наше дальнейшее развитие,

- отметил зампред Сбера.

Наблюдается бум генеративного контента. Примерно раз в две недели в мире выпускается новая нейросеть. Многие люди уже используют ChatGPT, который прошёл предобучение на 175 млрд параметров.

Одна из последних разработок Сбера нейросеть Kandinsky 2.1. Она обучалась на дополнительном датасете из 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения, принимает запросы на 101 языке и генерирует высококачественное изображение в различных стилях. На сегодня у неё уже 4,5 млн пользователей и 55 млн генераций.

Ещё один тренд — гонка вычислений. Без супермощных компьютеров не было бы бума нейросетей. Причём только за последние 5 лет мощность суперкомпьютеров выросла в 10 раз и наступила эра экзафлопсных суперкомпьютеров. Если в 2017 году китайский суперкомпьютер Sunway имел максимальную производительность 93 петафлопса, то в 2023 году у американского Frontier она уже равна 1194. Суперкомпьютер Сбера Christofari Neo — один из мощнейших в России. Чтобы двигаться дальше, мы обязательно должны развиваться в этой сфере.

Будущее за искусственным интеллектом. Если человек сегодня интересуется технологиями искусственного интеллекта, он будет востребован на рынке труда и выиграет конкурентную гонку. Я говорю не только о программистах, а о специалистах во всех сферах экономики. При этом успешным будет тот, кто будет учиться всю жизнь. За 10 лет требования в вакансиях знаний Data Science выросли почти в 40 раз, навыков программирования Python — в 7 раз. При этом важны будут не только так называемые твёрдые навыки, но и мягкие: умение общаться, взаимодействовать с другими людьми, управлять собственной эффективностью, развивать критическое и системное мышление,

- рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как сообщил спикер, в топ-7 специальностей, по которым ожидается наибольший рост спроса в 2023–2027 годах, вошли специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, эксперты по ESG, бизнес-аналитики, аналитики по информационной безопасности, FinTech-инженеры, дата-аналитики и инженеры по робототехнике. В долгосрочной перспективе будут востребованы и новые навыки, связанные с искусственным интеллектом. Пример — промт-инжиниринг, то есть умение создавать промт-запрос нейросети для получения максимально эффективного результата.

Лекция прошла в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey в Волгограде.

//Фото: пресс-служба Сбера